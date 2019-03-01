Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE снизился до 372,00 тенге за доллар

Алматы. 11 октября. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в четверг по сравнению со средой снизился на 3,30 тенге, до 372,00 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.





Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 372,00 тенге за доллар (+3,30 тенге), суммарный объем торгов - 107 800 тыс. USD (-14 500 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.





Также отмечается, что средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,5676 тенге за рубль (-0,0125 тенге), суммарный объем торгов - 103 000 тыс. рублей (+45 900 тыс. рублей).





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