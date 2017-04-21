Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE составил 312,38 тенге за доллар

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
21 апреля 2017
  • 08
  • :
  • 13
Все области
12º Значительная облачность
днем 26º    ночью 15º
17:00
.
Aнонс

Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE составил 312,38 тенге за доллар20.04.2017
  • Фото: www.time.kz
Экономика  16:06

Алматы. 20 апреля. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщается на сайте биржи.

По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 312,47 тенге за доллар США при объеме торгов 59 600 тыс. долларов США, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 335,80 тенге за евро при объеме торгов 100 тыс. евро.

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,5400 тенге за рубль при объеме торгов 45 000 тыс. рублей.

Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 45,4150 тенге за юань, объем торгов - 200 тыс. юаней.

Сообщается, что средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 312,38 тенге за доллар (+0,92 тенге), суммарный объем торгов - 162 600 тыс. USD (+63 900 тыс. USD).

В торгах приняли участие 26 банков.
Просмотров: 4836
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   экономика
20.04.2017   22:00
В I квартале предприятиями казахстанского автопрома выпущено более 3,4 тыс. автомобилей
20.04.2017   21:43
Выпуск евробондов КМГ в размере $2,75 млрд может послужить примером для новых публичных размещений
20.04.2017   19:06
Сеть АЗС "КазМунайГаз" снизила цену на бензин марки АИ-92
20.04.2017   17:15
СПК "Алматы" вступила в Казахстанско-Азиатско-Тихоокеанскую палату
20.04.2017   16:06
Фото: www.time.kz
Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE составил 312,38 тенге за доллар
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика