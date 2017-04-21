Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE составил 312,38 тенге за доллар

Алматы. 20 апреля. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщается на сайте биржи.

По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 312,47 тенге за доллар США при объеме торгов 59 600 тыс. долларов США, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 335,80 тенге за евро при объеме торгов 100 тыс. евро.

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,5400 тенге за рубль при объеме торгов 45 000 тыс. рублей.

Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 45,4150 тенге за юань, объем торгов - 200 тыс. юаней.

Сообщается, что средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 312,38 тенге за доллар (+0,92 тенге), суммарный объем торгов - 162 600 тыс. USD (+63 900 тыс. USD).

В торгах приняли участие 26 банков.

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