Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE составил 369,98 тенге за доллар

Алматы. 15 октября. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в понедельник, по сравнению с пятницей, укрепился незначительно - на 0,05 тенге, и составил 369,98 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 369,98 тенге за доллар (-0,05 тенге), суммарный объем торгов - 61 750 тыс. USD (-13 850 тыс. USD), говорится в официальном сообщении биржи.

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,6256 тенге за рубль (+0,0167 тенге), суммарный объем торгов - 45 000 тыс. рублей (-300 тыс. рублей).





По результатам торгов на спот-рынке, средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 369,77 тенге за доллар США при объеме торгов 47 750 тыс. долларов США. Средневзвешенный курс евро с расчетами Т+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 428,20 тенге за евро при объеме торгов 200 тыс. евро. Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,6256 тенге за рубль при объеме торгов 45 000 тыс. рублей.





В торгах принял участие 21 банк.





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