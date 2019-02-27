Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE составил 370,44 тенге за доллар

Алматы. 1 ноября. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE в четверг составил 370,44 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.





"Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 370,44 тенге за доллар (+1,49 тенге), суммарный объем торгов - 125 700 тыс. USD (+52 850 тыс. USD)", - сообщает KASE.





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