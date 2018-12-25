Астана. 25 декабря. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE составил 371,08 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

"Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 371,08 тенге за доллар (-0,60 тенге), суммарный объем торгов - 167 950 тыс. USD (-22 350 тыс. USD.)", - сообщает KASE.

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