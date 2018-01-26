Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE укрепился до 319,83 тенге за доллар

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Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE укрепился до 319,83 тенге за доллар25.01.2018
Экономика  15:57

Алматы. 25 января. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в четверг, по сравнению со средой, повысился на 1,24 тенге и составил 319,83 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

"Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 319,83 тенге за доллар (-1,24 тенге), суммарный объем торгов - 246 400 тыс. USD (+350 тыс. USD)", - сообщается на официальном сайте биржи.

По итогам дневной сессии, по результатам торгов на спот-рынке, средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 319,64 тенге за доллар США при объеме торгов 130 500 тыс. долларов США. Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,7070 тенге за рубль при объеме торгов 52 000 тыс. рублей.

В торгах приняли участие 24 банка.
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