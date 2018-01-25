Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE укрепился до 321,07 тенге за доллар

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Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE укрепился до 321,07 тенге за доллар24.01.2018
Экономика  15:57

Алматы. 24 января. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в среду, по сравнению со вторником, повысился на 2,13 тенге и составил 321,07 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 321,07 тенге за доллар (-2,13 тенге), суммарный объем торгов - 246 050 тыс. USD (+66 400 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

По итогам дневной сессии, по результатам торгов на спот-рынке, средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 320,79 тенге за доллар США при объеме торгов 149 700 тыс. долларов США. Средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 395,50 тенге за евро при объеме торгов 200 тыс. евро. Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,6944 тенге за рубль при объеме торгов 42 000 тыс. рублей.

В торгах приняли участие 25 банков.
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