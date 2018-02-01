Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE укрепился до 322,73 тенге за доллар

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Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE укрепился до 322,73 тенге за доллар01.02.2018
Экономика  15:57

Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в четверг, по сравнению со средой, укрепился на 0,17 тенге и составил 322,73 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 322,73 тенге за доллар (-0,17 тенге), суммарный объем торгов - 79 250 тыс. USD (-12 200 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

По итогам дневной сессии, по результатам торгов на спот-рынке, средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 322,74 тенге за доллар США при объеме торгов 61 350 тыс. долларов США; средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,7463 тенге за рубль при объеме торгов 25 200 тыс. рублей.
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