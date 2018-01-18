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Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE укрепился до 325,20 тенге за доллар18.01.2018
Экономика  16:13

Алматы. 18 января. Kazakhstan Today - По итогам утренней и дневной сессий Казахстанской фондовой биржи (KASE), средневзвешенный курс тенге в четверг, по сравнению со средой, укрепился на 1,9 тенге и составил 325,20 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

"Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 325,20 тенге за доллар (-1,90 тенге), суммарный объем торгов - 266 950 тыс. USD (+40 550 тыс. USD)", - сообщается на официальном сайте биржи.

По итогам дневной сессии, результатам торгов на спот-рынке, средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 324,84 тенге за доллар США при объеме торгов 121 550 тыс. долларов США. Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,7295 тенге за рубль при объеме торгов 51 100 тыс. рублей.

В торгах приняли участие 24 банка.
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