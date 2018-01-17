Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE укрепился до 327,10 тенге за доллар

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Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE укрепился до 327,10 тенге за доллар17.01.2018
Экономика  15:58

Алматы. 17 января. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий Казахстанской фондовой биржи (KASE) в среду, по сравнению со вторником, укрепился на 0,79 тенге и составил 327,10 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

"Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 327,10 тенге за доллар (-0,79 тенге), суммарный объем торгов - 226 400 тыс. USD (-85 400 тыс. USD)", - сообщается на официальном сайте биржи.

По итогам дневной сессии, по результатам торгов на спот-рынке, средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 326,84 тенге за доллар США при объеме торгов 121 250 тыс. долларов США. Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,7873 тенге за рубль при объеме торгов 60 000 тыс. рублей.

В торгах приняли участие 26 банков.
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