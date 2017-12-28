Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE укрепился до 331,38 тенге за доллар

Алматы. 27 декабря. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в среду, по сравнению со вторником, укрепился на 0,98 тенге и составил 331,38 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 331,38 тенге за доллар (-0,98 тенге), суммарный объем торгов - 421 150 тыс. USD (+157 050 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

По итогам дневной сессии, по результатам торгов на спот-рынке, средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 331,57 тенге за доллар США при объеме торгов 232 800 тыс. долларов США. Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,7665 тенге за рубль при объеме торгов 45 900 тыс. рублей.

В торгах приняли участие 25 банков.

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