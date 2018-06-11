Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE укрепился до 333,80 тенге за доллар

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Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE укрепился до 333,80 тенге за доллар11.06.2018
Экономика  16:05

Алматы. 11 июня. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в понедельник по сравнению с пятницей укрепился на 0,22 тенге, до 333,80 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

"Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 333,80 тенге за доллар (-0,22 тенге), суммарный объем торгов - 67 750 тыс. USD (-181 550 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

В торгах приняли участие 22 банка.
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