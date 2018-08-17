Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE укрепился до 360,12 тенге за доллар

Алматы. 17 августа. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE в пятницу укрепился до 360,12 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

"Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 360,12 тенге за доллар (-0,75 тенге), суммарный объем торгов - 172 550 тыс. USD (+36 000 тыс. USD)", - сообщает KASE.

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