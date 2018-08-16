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Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE укрепился до 360,87 тенге за доллар16.08.2018
Экономика  16:03

Алматы. 16 августа. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE укрепился до 360,87 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.


"Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 360,87 тенге за доллар (-0,79 тенге), суммарный объем торгов - 136 550 тыс. USD (+15 250 тыс. USD), - сообщает KASE.
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