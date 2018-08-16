Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE укрепился до 361,66 тенге за доллар

Алматы. 15 августа. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в среду, по сравнению со вторником, укрепился на 1,62 тенге и составил 361,66 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 361,66 тенге за доллар (-1,62 тенге), суммарный объем торгов - 121 300 тыс. USD (+9 850 тыс. USD). Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,4380 тенге за рубль (+0,0168 тенге), суммарный объем торгов - 75 000 тыс. рублей (+45 000 тыс. рублей), сообщается на официальном сайте биржи.

По результатам торгов на спот-рынке, средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 361,35 тенге за доллар США при объеме торгов 76 000 тыс. долларов США. Средневзвешенный курс евро с расчетами Т+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 409,95 тенге за евро при объеме торгов 700 тыс. евро. Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,4380 тенге за рубль при объеме торгов 75 000 тыс. рублей.

В торгах приняли участие 23 банка.

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