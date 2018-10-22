Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE укрепился до 365,49 тенге за доллар

Алматы. 22 октября. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE), в понедельник, по сравнению с пятницей, укрепился на 0,94 тенге и составил 365,49 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 365,49 тенге за доллар (-0,94 тенге), суммарный объем торгов - 102 350 тыс. USD (-41 950 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,5928 тенге за рубль (+0,0181 тенге), суммарный объем торгов - 22 000 тыс. рублей (-36 200 тыс. рублей).

По результатам торгов на спот-рынке, средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 365,40 тенге за доллар США при объеме торгов 83 750 тыс. долларов США. Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,5928 тенге за рубль при объеме торгов 22 000 тыс. рублей.

В торгах приняли участие 20 банков.

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