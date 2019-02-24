Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE укрепился до 367,06 тенге за доллар

Алматы. 16 ноября. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной торговых сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в пятницу, по сравнению с четвергом, укрепился на 1,95 тенге и составил 367,06 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 367,06 тенге за доллар (-1,95 тенге), суммарный объем торгов - 149 400 тыс. USD (-104 350 тыс. USD). Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,5780 тенге за рубль (+0,0538 тенге), суммарный объем торгов - 5 000 тыс. рублей (-26 000 тыс. рублей)", - говорится в официальном сообщении биржи.





По результатам торгов на спот-рынке, средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 367,65 тенге за доллар США при объеме торгов 108 600 тыс. долларов США, средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 365,82 тенге за доллар США при объеме торгов 16 000 тыс. долларов США.





В торгах приняли участие 24 банка.





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