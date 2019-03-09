Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE укрепился до 374,20 тенге за доллар

Алматы. 13 ноября. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий Казахстанской фондовой биржи (KASE) во вторник по сравнению с понедельником укрепился на 0,27 тенге, до 374,20 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.





Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 374,20 тенге за доллар (-0,27 тенге), суммарный объем торгов - 117 000 тыс. USD (+22 250 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.





Также отмечается, что средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,5250 тенге за рубль (-0,0223 тенге), суммарный объем торгов - 10 000 тыс. рублей (-38 000 тыс. рублей).





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