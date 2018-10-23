Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE укрепился на 4,34 тенге и составил 361,15 тенге за долла

Алматы. 23 октября. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE во вторник по сравнению с понедельником укрепился на 4,34 тенге и составил 361,15 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

"Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 361,15 тенге за доллар (-4,34 тенге), суммарный объем торгов - 315 200 тыс. USD (+212 850 тыс. USD)", - сообщает KASE.

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