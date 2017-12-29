Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на KASE понизился до 332,33 тенге за доллар

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Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на KASE понизился до 332,33 тенге за доллар29.12.2017
Экономика  16:00

Алматы. 29 декабря. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в пятницу по сравнению с четвергом понизился на 1,02 тенге и составил 332,33 тенге за $1, передаёт Kazakhstan Today.


Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 332,33 тенге за доллар (+1,02 тенге), суммарный объём торгов - 391 700 тыс. USD (+135 800 тыс. USD), сообщает KASE.


Как сообщалось ранее, в январе 2016 года Нацбанк Казахстана изменил правила установления официального курса тенге к доллару. С 5 января 2016 года официальный курс национальной валюты к доллару США будет складываться следующим образом: средневзвешенный биржевой курс национальной валюты к доллару США, сложившийся по состоянию на 15.30 астанинского времени по итогам двух сессий фондовой биржи - утренней (основной) и дневной (дополнительной), устанавливается как официальный курс национальной валюты к доллару США на следующий рабочий день за днем проведения торгов.
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