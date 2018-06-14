Алматы. 14 июня. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий понизился до 335,99 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 335,99 тенге за доллар (+0,32 тенге), суммарный объем торгов – 114 900 тыс. USD (-57 200 тыс. USD).

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