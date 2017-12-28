Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий укрепился до 331,31 тенге за доллар

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Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий укрепился до 331,31 тенге за доллар28.12.2017
Экономика  16:04

Алматы. 28 декабря. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в четверг по сравнению со средой повысился на 0,07 тенге и составил 331,31 тенге за $1, передаёт Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 331,31 тенге за доллар (-0,07 тенге), суммарный объём торгов - 255 900 тыс. USD (-165 250 тыс. USD), сообщает KASE.

Как сообщалось ранее, в январе 2016 года Нацбанк Казахстана изменил правила установления официального курса тенге к доллару. С 5 января 2016 года официальный курс национальной валюты к доллару США будет складываться следующим образом: средневзвешенный биржевой курс национальной валюты к доллару США, сложившийся по состоянию на 15.30 астанинского времени по итогам двух сессий фондовой биржи - утренней (основной) и дневной (дополнительной), устанавливается как официальный курс национальной валюты к доллару США на следующий рабочий день за днем проведения торгов.
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