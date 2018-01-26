Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней сессии KASE понизился до 320,55 тенге за доллар

Алматы. 26 января. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) понизился на 0,72 тенге и составил 320,55 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

"Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 320,55 тенге за доллар (+0,72 тенге), объем торгов - 56 800 тыс. USD (-59 100 тыс. USD)", - сообщается на официальном сайте биржи.

В торгах приняли участие 18 членов валютного рынка KASE.

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