Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
28 декабря 2017
  • 19
  • :
  • 15
Все области
-2º Преимущественно облачно
днем 1º    ночью -6º
17:00
.
Aнонс

Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней сессии KASE повысился до 331,11 тенге за доллар28.12.2017
Экономика  11:37

Алматы. 28 декабря. Kazakhstan Today - По итогам утренней торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс тенге повысился на 0,27 тенге и составил 331,11 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 331,11 тенге за доллар (-0,27 тенге), объем торгов - 129 600 тыс. USD (-58 750 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.
Просмотров: 3152
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   экономика
28.12.2017   16:04
Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий укрепился до 331,31 тенге за доллар
28.12.2017   12:05
Государственный фонд "Дирекция Универсиады-2017" ликвидирован в Алматы
28.12.2017   11:37
Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней сессии KASE повысился до 331,11 тенге за доллар
27.12.2017   19:39
Назначен новый гендиректор ТОО "Иволга-Холдинг"
27.12.2017   15:56
Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE укрепился до 331,38 тенге за доллар
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today