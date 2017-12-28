Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней сессии KASE повысился до 331,11 тенге за доллар

Алматы. 28 декабря. Kazakhstan Today - По итогам утренней торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс тенге повысился на 0,27 тенге и составил 331,11 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 331,11 тенге за доллар (-0,27 тенге), объем торгов - 129 600 тыс. USD (-58 750 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.

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