Алматы. 6 июня. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в среду составил 331,64 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

По результатам торгов на спот-рынке, средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 331,64 тенге за доллар (+0,64 тенге), объем торгов - 56 300 тыс. USD (-6 000 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

В торгах приняли участие 18 членов валютного рынка KASE.

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