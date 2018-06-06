Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
6 июня 2018
  • 22
  • :
  • 04
Новости регионов
26º Переменная облачность
днем 32º    ночью 26º
17:00
.
Aнонс

Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней сессии KASE составил 331,64 тенге за доллар06.06.2018
Экономика  11:11

Алматы. 6 июня. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в среду составил 331,64 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

По результатам торгов на спот-рынке, средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 331,64 тенге за доллар (+0,64 тенге), объем торгов - 56 300 тыс. USD (-6 000 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.


В торгах приняли участие 18 членов валютного рынка KASE.
Просмотров: 3995
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   экономика
06.06.2018   17:02
В Жезказгане в текущем году начнут масштабную реконструкцию водопроводных сетей
06.06.2018   16:37
Назарбаев обсудил расширение сотрудничества с исполнительным директором Royal Dutch Shell
06.06.2018   16:09
Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 331,83 тенге за доллар
06.06.2018   15:33
Назарбаев сформулировал пять направлений дальнейшего повышения конкурентоспособности страны
06.06.2018   13:05
ЕБРР договорился с китайской компанией о строительстве солнечной электростанции в Карагандинской области
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today