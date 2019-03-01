Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней сессии KASE составил 368,94 тенге за доллар

Алматы. 26 октября. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в пятницу составил 368,94 тенге за, передает Kazakhstan Today.





По результатам торгов на спот-рынке, средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 368,94 тенге за доллар (+1,45 тенге), объем торгов - 35 900 тыс. USD (+900 тыс. USD), говорится в официальном сообщении биржи.





В торгах приняли участие 18 банков.





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