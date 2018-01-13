Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней сессии KASE укрепился до 329,73 тенге за доллар

Алматы. 12 января. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) укрепился на 0,88 тенге и составил 329,73 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 329,73 тенге за доллар (-0,88 тенге), объем торгов - 102 600 тыс. USD (+52 900 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

В торгах приняли участие 24 члена валютного рынка KASE.

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