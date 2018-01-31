Средневзвешенный тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 322,90 тенге за доллар

Алматы. 31 января. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в среду, по сравнению со вторником, понизился на 0,47 тенге и составил 322,90 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

"Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 322,90 тенге за доллар (+0,47 тенге), суммарный объем торгов - 91 450 тыс. USD (-18 200 тыс. USD)", - говорится в сообщении на официальном сайте биржи.

По итогам дневной сессии, по результатам торгов на спот-рынке, средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 323,00 тенге за доллар США при объеме торгов 68 200 тыс. долларов США. Средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 402,00 тенге за евро при объеме торгов 150 тыс. евро. Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,7459 тенге за рубль при объеме торгов 27 000 тыс. рублей.

В торгах приняли участие 24 банка.

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