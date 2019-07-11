Средневзвешенный курс тенге на KASE понизился до 384,35 тенге за доллар

Алматы. 10 июля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в среду по сравнению со вторником понизился на 0,10 тенге, до 384,35 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.



По результатам торгов по инструментам рынка иностранных валют средневзвешенный курс доллара США составил 384,35 тенге за доллар (+0,10 тенге).



В торгах приняли участие 25 членов KASE.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства