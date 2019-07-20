Средневзвешенный курс тенге на KASE понизился до 384,87 тенге за доллар США

Алматы. 19 июля. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15.30 закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США на торгах Казахстанской фондовой биржи в пятницу понизился на 0,47 тенге и составил 384,87 тенге за $1.

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