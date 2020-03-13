Средневзвешенный курс тенге на KASE понизился до 399,73 тенге за доллар

Алматы. 12 марта. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами на следующий рабочий день, передает Kazakhstan Today.



По результатам торгов курс национальной валюты понизился на 4,98 тенге, до 399,73 тенге за доллар.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства