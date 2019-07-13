Средневзвешенный курс тенге на KASE составил 383,30 тенге за доллар США

Алматы. 12 июля. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17.00 закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами на следующий рабочий день или на второй рабочий день после дня торгов, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс тенге по итогам торгов понизился на 0,19 тенге и составил 383,30 тенге за доллар США. В торгах приняли участие 26 членов KASE.

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