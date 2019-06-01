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Средневзвешенный курс тенге на утреней сессии KASE составил 382,53 тенге за доллар

31.05.2019, 11:29 9856
Алматы. 31 мая. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Kazakhstan Today. 
 
Для USDKZT_TOM данная сессия является основной. В торгах приняли участие 22 члена KASE, сообщается на сайте биржи.
 
По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 382,53 тенге за доллар (+1,16 тенге), объем торгов - 31 120 тыс. USD (-15 500 тыс. USD).
 
По доллару США с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки отсутствовали.
 

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