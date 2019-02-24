Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 379,83 тенге за доллар

Алматы. 30 января. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) в среду составил 379,83 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 379,83 тенге за доллар (-0,83 тенге), объем торгов - 24 800 тыс. USD (+4 850 тыс. USD), сообщается на сайте биржи.

В торгах приняли участие 18 банков.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства