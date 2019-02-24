Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 380,89 тенге за доллар

Алматы. 5 февраля. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге укрепился на 1,34 тенге до 380,89 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TОМ) составил 380,89 тенге за доллар (-1,34 тенге), объем торгов - 28 650 тыс. USD (-4 150 тыс. USD)", - говорится в сообщении биржи.

В торгах приняли участие 17 банков.

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