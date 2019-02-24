Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE укрепился до 375,81 тенге за доллар

Алматы. 6 февраля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) укрепился до 375,81 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TОМ) составил 375,81 тенге за доллар (-3,82 тенге), объем торгов - 46 850 тыс. USD (+18 200 тыс. USD), сообщается на сайте биржи.

В торгах приняли участие 19 банков.

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