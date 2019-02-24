Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 380,15 тенге за доллар

Алматы. 8 февраля. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге понизился до 380,15 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.
По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TОМ) составил 380,15 тенге за доллар (+2,18 тенге), объем торгов - 21 100 тыс. USD (-7 750 тыс. USD)", - говорится в сообщении биржи.
В торгах приняли участие 18 банков.
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