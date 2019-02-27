Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE понизился до 378,28 тенге за доллар

Алматы. 26 февраля. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге понизился до 378,28 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.
По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 378,28 тенге за доллар (+2,11 тенге), объем торгов - 19 450 тыс. USD (-38 450 тыс. USD)", - говорится в сообщении биржи.
В торгах приняли участие 17 банков.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства