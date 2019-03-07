Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE понизился до 377,98 тенге за доллар

Алматы. 6 марта. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге понизился до 377,98 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 377,98 тенге за доллар (+0,61 тенге), объем торгов - 20 091 тыс. USD (-3 229 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,7500 тенге за рубль, объем торгов - 5 000 тыс. рублей.

В торгах приняли участие 16 банков.

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