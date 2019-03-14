Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 377,69 тенге за доллар

Алматы. 13 марта. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге укрепился на 377,69 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.
По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 377,69 тенге за доллар (-0,30 тенге), объем торгов - 38 311 тыс. USD (+2 951 тыс. USD)", - говорится в сообщении биржи.
В торгах принял участие 21 банк.
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