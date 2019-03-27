Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE укрепился до 377,47 тенге за доллар

Алматы. 26 марта. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге укрепился до 377,47 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 377,47 тенге за доллар (-0,70 тенге), объем торгов - 17 900 тыс. USD (-237 000 тыс. USD)", - говорится в сообщении биржи.

В торгах приняли участие 10 членов KASE.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства