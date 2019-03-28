Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 378,02 тенге за доллар

Алматы. 27 марта. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге составил 378,02 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 378,02 тенге за доллар (+0,37 тенге), объем торгов - 23 310 тыс. USD (+5 410 тыс. USD)", - говорится в сообщении биржи.

Средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 426,15 тенге за евро, объем торгов - 100 тыс. евро.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства