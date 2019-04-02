Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 379,96 тенге за доллар

Алматы. 1 апреля. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге составил 379,96 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 379,96 тенге за доллар (-0,08 тенге), объем торгов - 35 195 тыс. USD (-26 371 тыс. USD)", - говорится в сообщении биржи.

В торгах приняли участие 16 банков.

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