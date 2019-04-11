Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 379,55 тенге за доллар

Алматы. 10 апреля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) составил 379,55 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.
По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 379,55 тенге за доллар (-0,22 тенге), объем торгов - 68 914 тыс. USD (+44 884 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.
В торгах приняли участие 20 членов KASE.
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