Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE повысился до 377,71 тенге за доллар

Алматы. 11 апреля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) в четверг повысился до 377,71 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 377,71 тенге за доллар (-1,62 тенге), объем торгов - 38 920 тыс. USD (-29 994 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

В торгах принял участие 21 член KASE.

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