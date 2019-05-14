Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE укрепился до 379,25 тенге за доллар

Алматы. 13 мая. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге укрепился до 379,25 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 379,25 тенге за доллар (-1,28 тенге), объем торгов - 56 400 тыс. USD (-1 300 тыс. USD)", - говорится в сообщении биржи.

В торгах приняли участие 17 членов KASE.

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