Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 378,98 тенге за доллар

Алматы. 22 мая. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Kazakhstan Today.

Для USDKZT_TOM данная сессия является основной. В торгах принял участие 21 член KASE.

По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 378,98 тенге за доллар (+0,11 тенге), объем торгов - 56 930 тыс. USD (+140 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия котировки отсутствовали.

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