Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 383,01 тенге за доллар

Алматы. 10 июня. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге составил 383,01 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.
По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 383,01 тенге за доллар (-0,33 тенге), объем торгов - 197 040 тыс. USD (+32 860 тыс. USD)", - говорится в сообщении биржи.
Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD) составил 55,1042 тенге за юань, объем торгов - 3 020 тыс. юаней.
В торгах приняли участие 22 члена KASE.
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