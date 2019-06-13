Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 384,06 тенге за доллар

Алматы. 12 июня. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге составил 384,06 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Cредневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 384,06 тенге за доллар (+0,31 тенге), объем торгов - 105 600 тыс. USD (+11 100 тыс. USD)", - говорится в сообщении биржи.

При этом средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 435,65 тенге за евро, объем торгов - 200 тыс. евро. Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD) составил 55,4422 тенге за юань, объем торгов - 900 тыс. юаней.

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