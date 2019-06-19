Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 383,35 тенге за доллар

Алматы. 17 июня. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге составил 383,35 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Cредневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 383,35 тенге за доллар (-0,70 тенге), объем торгов - 56 600 тыс. USD (+23 052 тыс. USD)", - говорится в сообщении биржи.

Вместе с тем, средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD) составил 55,3150 тенге за юань (-0,0900 тенге), объем торгов - 400 тыс. юаней (+200 тыс. юаней).

В торгах приняли участие 15 членов KASE.

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